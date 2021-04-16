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"أجياد" تطلق أكثر من 100 منشط دعوي في منطقة الحرم المكي خلال رمضان

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تشمل سلسلة كلمات ودروس وعظية في المساجد ومحاضرات عن بعد

أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد بأجياد في مكة المكرمة أكثر من 100 منشط دعوية خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1442هـ، التي تتمثل في إقامة سلسلة كلمات وعظية رمضانية، لمدة عشر دقائق فقط في مساجد وجوامع منطقة الحرم المكي، بناء على التوجيهات الصادرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية من مقام الوزارة، بالإضافة إلى دروس علمية ومحاضرات عن بعد.

كما يتم تنفيذ عدد من المبادرات الإلكترونية، وتوزيع مصاحف مترجمة بأكثر من 27 لغة عالمية من خلال تطبيق "واتس آب".

وتأتي هذه البرامج الدعوية بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المكرمة ومركز الدعوة والإرشاد بمكة المكرمة لشهر رمضان المبارك، ويشارك في تقديمها نخبة من الدعاة والعلماء والمشايخ الرسميين بالوزارة.

كما تصاحب البرامج الدعوية إطلاق العديد من المبادرات الإلكترونية من مسابقات إلكترونية وإنتاج مقاطع مرئية، وبرامج توعوية أخرى تهتم بالاحترازات الصحية عبر فرق تطوعية متخصصة وإطلاق العديد من الفرص التطوعية عبر منصة التطوع الرسمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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