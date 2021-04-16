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"الربيعة": المملكة قدّمت 713 مليون دولار للمساهمة في مكافحة الجائحة

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"الربيعة": المملكة قدّمت 713 مليون دولار للمساهمة في مكافحة الجائحة "الربيعة": المملكة قدّمت 713 مليون دولار للمساهمة في مكافحة الجائحة
خلال مشاركته في لقاء التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي"

أفاد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ بأن المملكة العربية قدّمت حتى الآن أكثر من 713 مليون دولار أمريكي لدعم مكافحة جائحة كورونا المستجد عالمياً ومساعدة الدول المحتاجة في مواجهتها.

جاء ذلك خلال مشاركته في لقاء التحالف العالمي للقاحات والتحصين "قافي" عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم.

وقال "الربيعة": إننا نعيش اليوم في ظل ظروف صعبة من جرّاء جائحة (كوفيد-19)، التي بسببها يواجه العالم عديداً من التحديات الصحية والاقتصادية وتحديات أخرى عديدة، موضحاً أن هذه التحديات بيّنت أهمية الجهود العالمية الموحدة لمواجهة الجائحة.

وأضاف: المملكة أسهمت خلال استضافتها قمة العشرين لعام 2020م، بتقديم 500 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود الدولية لمواجهة جائحة المستجد وتصنيع لقاح مضاد للفيروس وتوزيعه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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