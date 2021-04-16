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"موعدي" للخدمات الصحية الإلكترونية تغلق جولة استثمارية بنجاح -
"طيران ناس" و"جود الإسكان" يوقِّعان أول شراكة في قطاع الطيران -
رئيس جامعة المجمعة: نشاهد ونلمس كل يوم نجاحات رؤية 2030 في إنجازات متسارعة للوطن والمواطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
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  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

أردوغان يلتقي وزير الخارجية اليوناني في أنقرة

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