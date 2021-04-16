بـأكثر من 17 ألف مسكن .. "سكني" يسجل أعلى رقم لتملك الأسر خلال مارس

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يستهدف خدمة 220 ألف مواطن عبر الخيارات السكنية المتنوعة بعام 2021

سجّل برنامج "سكني" أعلى رقم لتملك للأسر السعودية بنحو 17،947 أسرة سكنت منزلها الأول خلال شهر مارس، ليصل إجمالي الأسر المستفيدة من خيارات البرنامج السكنية والتمويلية المتنوعة إلى 70,120 أسرة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، كان بينها نحو 50 ألف أسرة تسكن منازلها خلال الأشهر الثلاثة الماضية بالاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة والبناء الذاتي وغيرها من الخيارات التي تشمل الأراضي السكنية والوحدات السكنية تحت الإنشاء.

وفي التفاصيل ..أوضح البرنامج استهداف خدمة 220 ألف أسرة من الخيارات السكنية المتنوعة خلال العام الجاري 2021، بينها 150 ألف أسرة تسكن في منازلها من خلال استفادتها من القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، مؤكدًا استمرارًا في تقديم القروض العقارية المدعومة لتمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، إذ تمكّن البرنامج من خدمة 1.1 مليون أسرة منذ انطلاقته في العام 2017 حتى العام 2020.

فيما يستعرض البرنامج عبر موقعه وتطبيقه الإلكتروني أكثر من 320 ألف خيار سكني في جميع مناطق المملكة ما بين وحدات سكنية (شقق، فلل، تاون هاوس) وأراضي ضمن 97 مشروع سكني ونحو 218 مخططًا سكنيًا بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، ويمكن حجزها والاستفادة منها عبر تطبيق "سكني" أو مركز "سكني" الشامل في الرياض وجدة والخبر.