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مفتي المملكة: يجوز دفع الزكاة لمنصة "شفاء"

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مفتي المملكة: يجوز دفع الزكاة لمنصة "شفاء" مفتي المملكة: يجوز دفع الزكاة لمنصة "شفاء"

مفتي المملكة: يجوز دفع الزكاة لمنصة

أوضح مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ؛ بجواز دفع الزكاة لمنصة العلاج الخيري "شفاء" المخصصة لتسهيل تقديم العلاج للمحتاجين والمنقطعين والحالات الطارئة لمن ليس لديهم أهلية علاج في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة بعد التأكد من أوضاعهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية لضمان أحقيتهم في الحصول على الدعم المجتمعي.

جاء ذلك في رد على طلب إيضاح الجانب الشرعي في جواز استقبال الزكاة في المنصة، حيث قال سماحته: "إذا كان لا يصرف منها إلا في علاج المرضى غير القادرين على تكاليف العلاج والدواء مما يحتاجون إليه، ولا يتمكنون من الحصول عليه مجانًا، فلا بأس من تلقي التبرعات والزكاة في المنصة المذكورة على أن يراعى أن تكون التكاليف غير خارجة عن النفقات المعتادة للعلاج".

وختم سماحته الإيضاح بالدعاء للقائمين على منصة شفاء بالتوفيق والإعانة.

يُشار إلى أن منصة شفاء التي أسهمت في علاج مئات من الحالات المرضية للمحتاجين؛ تتبع لصندوق الوقف الصحي الذي تأسس بقرار من مجلس الوزراء عام ١٤٤٠هـ والهادف إلى إيجاد حلول مستديمة للتحديات الصحية التي يواجهها المجتمع، والمساهمة الفاعلة في التنمية الصحية بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية العاملة بالقطاع الصحي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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