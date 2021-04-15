"هلال الباحة" يوزع 400 وجبة إفطار صائم

★ ★ ★ ★ ★

بمشاركة 32 متطوعًا ومتطوعة

نفذت إدارة التطوع ‏بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، فعالية‏ "إفطار صائم" بعددٍ من الإشارات المرورية بالباحة؛ بالتعاون مع جمعية "قرن ضبي" الخيرية.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمنطقة، عماد منسي الزهراني، إن 32 متطوعًا ومتطوعة شاركوا في الفعالية، وبلغ عدد الوجبات التي نحو400 وجبة لليوم الثالث من شهر رمضان الكريم لعام 1442هـ، في محافظات عدة في الباحة.

وتابع: "الحملة تحت إشراف مباشر من مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة، خالد محمد الغامدي، ومدير إدارة التطوع، ومدير الاتصال المؤسسي".

ولفت إلى أن الإدارة المبادرةَ، بهدف تفعيل الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية في جميع الفعاليات التي ‏من شأنها خدمة المجتمع.