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200 ألف عبوة زمزم يوميًّا تُوزَّع بالمسجد الحرام

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200 ألف عبوة زمزم يوميًّا تُوزَّع بالمسجد الحرام 200 ألف عبوة زمزم يوميًّا تُوزَّع بالمسجد الحرام
وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال شهر رمضان

200 ألف عبوة زمزم يوميًّا تُوزَّع بالمسجد الحرام

تقوم خدمات السقيا بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك بتوزيع (200) ألف عبوة يوميًّا لقاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين والمصلين, وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة في المسجد الحرام من عبوات زمزم ذات الاستخدام الواحد عن طريق عربات خاصة عددها حوالي (50) عربة على عامة المطاف، والمصليات عامة، في الدور الأول، وعامة توسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله وساحاته.

وجرى دعم عامة المداخل والسلالم بفرق حقائب ماء زمزم المحمولة على الظهر ذات الاستخدام الواحد على المصليات والمطاف والساحات والزوار، الذي يصل عددها لحوالي (20) حقيبة أسطوانية، وغيرها من طرق التوزيع المتبعة في المسجد الحرام.رئاسة شؤون الحرمين ماء زمزم المسجد الحرام المسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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