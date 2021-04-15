الجوف.. 1978 جولة رقابية تنتهي بإغلاق 6 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية

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الأمانة أكدت مواصلة حملات الرقابة الميدانية المكثفة لمتابعة تطبيق الاحترازات

نفذت فرق الرقابة الصحية بأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها، 1978 جولة على الأسواق والمولات والمطاعم والمنشآت التجارية خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان المبارك، ضمن جهود الأمانة المستمرة لمتابعة تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأشار المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان إلى ضبط 5 مخالفات، وإغلاق 3 منشآت خلال اليوم الأول، و4 مخالفات وإغلاق 3 منشآت في اليوم الثاني، فيما لم تسجل مخالفات أو حالات إغلاق خلال اليوم الثالث، مؤكداً مواصلة حملات الرقابة الميدانية المكثفة؛ لمتابعة تطبيق الاحترازات.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين لتقديم أي ملحوظة أو شكوى من خلال مركز الاتصال الموحد 940.الجوف أمانة الجوف فيروس كورونا الجديد منطقة الجوف أمانة منطقة الجوف