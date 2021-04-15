مدير تعليم نجران يتابع الاستعدادات للاختبارات النهائية ويدشن حملة التطعيم

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قام بعدة جولات للمدارس والإدارات واطلع على الجهود المبذولة لخدمة الطلاب

هنأ المدير العام للتعليم بنجران فهد بن صالح عقالا وكافة منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات التعليم بالمنطقة، القيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر ‫رمضان المبارك، سائلين الله أن يديم على بلادنا عزها ومجدها ورخاءها واستقرارها ويحفظ ولاة أمرنا، ويتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال.

وإنفاذاً للتوجيهات السامية الكريمة، وبناءً على توجيه وزير التعليم، دشن "عقالا" مبادرة تقديم لقاح كورونا لمنسوبي تعليم نجران بالتعاون مع صحة المنطقة، وذلك بمقر إدارة التعليم، وحث الجميع للمبادرة بأخذ اللقاح.

واجتمع بمديري مكاتب التعليم بحضور المساعدين للشؤون التعليمية والمدرسية والخدمات المساندة، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاستعداد للاختبارات، وأبرز الجهود المبذولة لخدمة الطلاب والطالبات في التعليم عن بُعد.

وقام مدير تعليم نجران بزيارة ميدانية إلى الابتدائية الحادية والعشرين، واطلع على أبرز الجهود المبذولة في ‫منصة مدرستي والاستعدادات لاختبارات الفصل الدراسي الثاني.

واطلع على التقرير الختامي لأبرز جهود إدارة التوجيه والإرشاد للبنين خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٢هـ، وناقش أبرز الاستعدادات وخطة البرامج الإرشادية للعام الدراسي المقبل.

‏وتفقد عددًا من الأقسام والإدارات، وأشاد بالجهود المبذولة التي يقدمها الجميع، سائلاً الله لهم التوفيق والسداد لخدمة العملية التعليمية، بما يعود بالنفع والفائدة على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.

‏وواصل "عقالا" الزيارات الميدانية؛ حيث زار مدرسة موسى بن نصير الابتدائية، ومدرسة الإمام مسلم الابتدائية، ومدرسة الإمام البخاري الابتدائية، واطلع خلال الزيارات على الجهود المبذولة في التعليم عن بُعد وأبرز الاستعدادات لاختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٢هـ، بحضور المساعد للشؤون التعليمية، ومدير إدارة الإشراف التربوي.

‏واستقبل مدير مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة نجران، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون وتفعيل البرامج المشتركة.

وزار "عقالا" مكتب التعليم بالجربة وتفقد الأقسام المختلفة، واطلع على أبرز الجهود المقدمة عبر ‫منصة مدرستي والقنوات التي وفرتها ‫وزارة التعليم، كما تسلم تقريراً عن الاستعداد للاختبارات.

وهنأ "عقالا" الطلاب والطالبات الفائزين على مستوى المملكة بالميداليات الذهبية والبرونزية في مسابقة كانجارو موهبة للرياضيات 2021.