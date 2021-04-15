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الدفاع المدني يهيب بتوخي الحيطة.. استمرار للامطار وجريان للسيول

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الدفاع المدني يهيب بتوخي الحيطة.. استمرار للامطار وجريان للسيول الدفاع المدني يهيب بتوخي الحيطة.. استمرار للامطار وجريان للسيول
دعا الجميع إلى الابتعاد عن أماكن تجمع المياه والالتزام بالتعليمات الصادرة

الدفاع المدني يهيب بتوخي الحيطة.. استمرار للأمطار وجريان للسيول

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد، إلى الحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداء من اليوم الجمعة 4/ 9/ 1442هـ وحتى الاثنين الموافق 7/ 9/ 1442هـ على أجزاء من مناطق المملكة.

وتتأثر جراءها من يوم الجمعة إلى الاثنين مناطق: (عسير، الباحة، جازان، نجران، مكة المكرمة) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.

فيما ستتأثر يومي الجمعة والسبت مناطق: (الرياض، حائل، المدينة المنورة) بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة.

وتمتد لتشمل مناطق: (الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك)؛ حيث يُتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.حالة الطقس الدفاع المدني أمطار الأرصاد المركز الوطني للأرصاد سيول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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