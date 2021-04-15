بدأ التدريب للرحلة الأولى للفضاء.. 400 سائح من العالم وبدون عرب

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10 آلاف دولار التكلفة.. يستمر يومين مع دروس نظرية صباحية

تطور شركتا "فيرجن غالاك" و"بلو أوريجين"، حاليًا مركبات قادرة على إرسال السياح للتحليق فوق حدود الفضاء.

وقال غلين كينغ، مدير برنامج التدريب الفضائي في مركز ناستارسنتر الخاص: إن هناك نحو 400 راكب يتدربون حاليًا مع مركبة فيرجن غالاكتيك، بينهم كثيرون من رجال ونساء الأعمال يمثلون جنسيات أمريكية وأوروبية في مقر الشركة بولاية بنسلفانيا الأمريكية؛ وفق الوكالة الفرنسية.

ويستمر برنامج التدريب، يومين فقط، مع دروس نظرية صباحية، ثم عمليات محاكاة عدة، في جهاز طرد مركزي بشري

وتُعيد ذراعٌ يقارب طولها 8 أمتار في حركة دوران سريعة، إنتاج قوة الجاذبية الموازية لتلك الموجودة داخل المركبة خلال الرحلة.

كما يوجد فريق طبي في الموقع؛ حيث يوجد كثيرون من السياح يريدون الانطلاق إلى الفضاء؛ لذا يجب تقليص الفترة إلى بضعة أيام.

هذا الأمر يصلح لأن السياح هم ركاب فقط ولا مهام كثيرة يتولونها خلال هذه الرحلات؛ باستثناء بعض الاسترخاء وتأمل المنظر

ويؤكد "كينغ"، أن نسبة نجاح البرنامج تبلغ 99.9%، والهدف يكمن خصوصًا في طمأنتهم عبر الإظهار أنهم قادرون على تحمل السرعة في مقابل دفع مبلغ يتراوح بين 4 آلاف و10 آلاف دولار، تبعًا لحاجات التدريب.

ويبقى سعر الرحلات الفضائية الباهظ العائق الأكبر أمام تعميمها على نطاق أوسع.

وقد اشترى نحو 600 شخص، تذاكر رحلات مع فيرجين غالاكتيك، المملوكة للملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، وتتراوح تكلفة التذكرة بين 200 ألف و250 ألف دولار.