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تزاحم وغياب التباعد الجسدي.. "بلدية جنوب جدة" تغلق حراج سيارات احترازياً

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ضمن جهود تطبيق الاشتراطات البلدية والتدابير الوقائية لمكافحة انتشار "كورونا"

تزاحم وغياب التباعد الجسدي..

أغلقت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة ساحة حراج السيارات بمنطقة المعارض حتى إشعار آخر، لعدم الامتثال للتدابير الاحترازية وغياب التباعد الجسدي بين مرتادي السوق لمنع انتشار "كورونا".

يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لمتابعة الامتثال للإجراءات والبروتوكولات الوقائية في الأسواق والمرافق العامة.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس أحمد شافعي أن أعمال الإشراف والرقابة على الأسواق مستمرة لمتابعة تطبيق الاشتراطات البلدية والتأكد من الامتثال للتدابير الوقائية، مشدداً على أهمية تعاون الجميع من أصحاب منشآت ومتسوقين للحد من انتشار الفيروس وتجاوز الجائحة بإذن الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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