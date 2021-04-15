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الأردن تدين استمرار مليشيا الحوثي في إطلاق طائرات مفخخة تجاه المملكة

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الأردن تدين استمرار مليشيا الحوثي في إطلاق طائرات مفخخة تجاه المملكة الأردن تدين استمرار مليشيا الحوثي في إطلاق طائرات مفخخة تجاه المملكة
أكدت وقوفها المطلق إلى جانب في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها

الأردن تدين استمرار مليشيا الحوثي في إطلاق طائرات مفخخة تجاه المملكة

أدانت الأردنية اليوم محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ البالستية باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.
وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، على موقف الأردن الدائم والثابت بإدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة والجبانة واستهداف المنشأة المدنية والحيوية بهدف تقويض الأمن والاستقرار والسلام.
وأكد السفير "الفايز" وقوف الأردن المطلق إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مجدداً التأكيد على أن أي تهديد لأمن المملكة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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