هدايا المملكة.. مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 100 طن من التمور لباكستان الإسلامية

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استمراراً للمواقف الأخوية التي تجمع البلدين

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتسليم هدية المملكة لجمهورية باكستان الإسلامية المتضمنة 100 طن من التمور.

وقام بتسليم المساعدات نيابة عن المركز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، وذلك للمدير العام بديوان مجلس الوزراء الباكستاني العميد طاهر رشيد في مقر السفارة السعودية بالعاصمة إسلام آباد.

وأوضع السفير "المالكي" أن هذه الهدية تأتي ضمن البرامج التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة ومنها باكستان، مؤكدا أن هذه التمور تأتي استمرارا للمواقف الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والازدهار في ظل قيادتنا الحكيمة.

من جانبه، تقدم المدير العام لمجلس الوزراء الباكستاني العميد طاهر رشيد بالشكر والتقدير باسم حكومة جمهورية باكستان الإسلامية للمملكة العربية السعودية على هذه الهدية السنوية التي تعكس قوة ومتانة العلاقات الطبية التي تربط البلدين الشقيقين، مبينا أنها علاقات أخوية مبنية على قيم دينية وقواسم مشتركة، مؤكدا أن المملكة تقف مع باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة، وأن هدية التمور هذه تعدّ مثالاً آخر على المواقف الطيبة التي تقف فيها المملكة مع باكستان.

وقال: "إن المملكة العربية السعودية تحظى بمكانة خاصة لدى باكستان بوصفها بلاد الحرمين الشريفين فضلا عن الدور الريادي الذي تؤديه إسلاميا وإقليميا وعالمياً.

ويأتي ذلك ضمن المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمختلف الدول والشعوب الشقيقة والصديقة.