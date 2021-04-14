أخبار عاجلة

النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني لـ آرتي: مستعدون للوساطة بين الحوثيين والرياض -
كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب ترفع من فرص الأمطار في الرياض -
أزمة "الرقائق" تضرب "ميتسوبيشي" بقوة والشركة ترد بخفض إنتاجها -
بعد القرار السعودي.. "التنفيذيين اللبنانيين" يدين انفلات المعابر داعياً لـ 4 إجراءات عاجلة -
عدم الالتزام بدفع النفقة و"الهلال الأحمر".. لجان الشورى تدرس عدداً من التقارير الحكومية -
النفط مستقر رغم ضغط "جحيم كورونا" في الهند -
جامعة الباحة: أكثر من 1950 اختباراً عن بُعد لأكثر من 36 ألف طالب وطالبة -
جولات وتوعية و"تبصرة".. 120 موظفاً في مهام ميدانية داخل الحرم -
شاهد.. "تويوتا" تُعيد العلامة "كراون" إلى الواجهة بسيارة SUV عائلية -
شاهد من صحن الحرم.. لوحة يرسمها معتمرون عنوانها روحانية واحترازات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

علماء يؤكدون: حملة "تعرّف وساهم" إيصال للنفع العام والخير للمحتاجين

Print
علماء يؤكدون: حملة "تعرّف وساهم" إيصال للنفع العام والخير للمحتاجين علماء يؤكدون: حملة "تعرّف وساهم" إيصال للنفع العام والخير للمحتاجين
"المطلق": "إغاثي الملك سلمان" ومنصة إحسان جهتان موثوقتان ومؤسسيتان

علماء يؤكدون: حملة

أكد عدد من العلماء أن المملكة العربية منذ تأسيسها على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وإلى اليوم، وهي تتفانى في نفع الناس وتبذل الخير للغير وتمد الكثير لإغاثة الناس مالياً وعلمياً وغير ذلك من أبواب الإغاثة، وتولي الأعمال الخيرية كل اهتمامها وجعلتها في صلب سياساتها ومرتكزاتها انطلاقا من صميم رسالتها الإسلامية والإنسانية والحضارية.

جاء ذلك في تصريحات لهم عن حملة "تعرّف وساهم" التي دشنها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤخرا لجمع التبرعات للمحتاجين حول العالم، التي تأتي في إطار جهود المملكة في تفريج كرب المحتاجين والمتضررين والمنكوبين في شتى الدول.

وأكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق أن وجود مركز الملك سلمان للإغاثة نعمة، وقال: المركز فتح المجال الأمن لإيصال إحسانك إلى المحتاجين، و تعلم أنه منذ أن يخرج مالك وهو في أيد أمينة، والمركز ومنصة إحسان جهتين موثوقتين ومؤسسيتين.

من جهته، قال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري: العديد من المؤسسات الإسلامية والمراكز الإنسانية في كثير من دول العالم يتواصلون معي، مشيدين بإسهام مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم العديد من المشروعات الإغاثية في العالم بمختلف المجالات.

وأضاف: المركز يعدّ من المراكز التي شملت مساعداته كثيرًا من البلدان الإسلامية.

من جانبه، وصف الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مركز الملك سلمان للإغاثة بأنه صرح إنساني عملاق ومنارة إشعاع إنسانية للعالمين أجمعين، ومعقل شامخ في أعماله الخيرية الإسلامية وإيصال النفع العام والخير الأمن للمحتاجين في كل أنحاء العالم.

وأكد أن المركز ومنصة إحسان هما طريقان للوصول إلى الأهداف ووضع الزكوات والصدقات والهبات والأوقاف والوصايا، مشيرًا إلى أن المركز يأتي ليُطمئن الجميع بأن عملهم الخيري في أيد مأمونة وفي مظلة موثوقة بكل حيادية ومهنية واحترافية وشفافية.

ودعا أهل الخير والجود والبر والإحسان في هذه البلاد المعطاءة وأنحاء العالم للإسهام في حملة "تعرف وساهم" والتفاعل معها لا سيما في شهر البركات والزكوات والصدقات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري"

"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري"

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

كانوا معنا.. المذيع "الحمود" و34 عامًا من الظهور المميز على شاشة السعودية.. تعرَّف على سيرته

كانوا معنا.. المذيع "الحمود" و34 عامًا من الظهور المميز على شاشة السعودية.. تعرَّف على سيرته

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم