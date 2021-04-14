السوق المالية تعقد فعالية لمحاكاة الهجمات الإلكترونية

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تستهدف توفير بنية تحتية آمنة وشفافة لأمن المعلومات

عقدت هيئة السوق، فعالية "عن بعد"، بعنوان "يوم الأمن السيبراني لمؤسسات السوق المالية"، تستهدف عددًا من مسؤولي الأمن السيبراني وتقنية المعلومات في مؤسسات السوق المالية.

وتضمنت الفعالية توفير بيئة افتراضية وتمارين واقعية لمحاكاة هجمات إلكترونية وكيفية الاستجابة لها؛ بهدف تدريب ورفع قدرات الأمن السيبراني في قطاع السوق المالية للاستجابة للهجمات الإلكترونية المتقدمة، وتعزيز الوعي بالمخاطر السيبرانية وأفضل الممارسات الأمنية للحد من هذه المخاطر في أعمال القطاع.

وتعرف المشاركون على كيفية تحديد الأدوار والمسؤوليات لإدارة حوادث الأمن السيبراني والعمليات الفنية والتشغيلية اللازمة لاكتشاف الهجمات الإلكترونية والتعافي منها، وتعزيز أمن وسلامة المعلومات والبيانات المالية إلى جانب استمرارية أعمال مؤسسات السوق المالية.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تتسق مع مساعيها نحو تعزيز الثقة في السوق المالية وفقاً لأهداف الخطة الاستراتيجية وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي، وفي إطار تحقيق هذا الأهداف تعمل مع الجهات التنفيذية المختلفة على التنسيق وتبادل المعلومات؛ بما يعزز الاستقرار في السوق المالية ويحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، ويضمن استمرار أعمال الجهات المشاركة في السوق. ويندرج ضمن هذا الهدف مبادرة لتعزيز الأمن السيبراني تستهدف توفير بنية تحتية آمنة وشفافة لأمن المعلومات المرتبطة بالسوق المالية والمشاركين فيها.

وكانت الهيئة قد أصدرت في وقت سابق دليلاً استرشادياً للأمن السيبراني لمؤسسات السوق المالية.