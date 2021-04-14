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مركز الملك سلمان يوزع 1000 سلة غذائية رمضانية في ولاية البحر الأحمر السودانية

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مركز الملك سلمان يوزع 1000 سلة غذائية رمضانية في ولاية البحر الأحمر السودانية مركز الملك سلمان يوزع 1000 سلة غذائية رمضانية في ولاية البحر الأحمر السودانية
دشّن مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في فلسطين

مركز الملك سلمان يوزع 1000 سلة غذائية رمضانية في ولاية البحر الأحمر السودانية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 1000 سلة غذائية رمضانية للأسر الأكثر احتياجا في محليتي درديب وسنكات بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها 6000 شخص.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز خلال شهر رمضان المبارك للعام 1442هـ للشعب السوداني الشقيق.

مشروع توزيع السلال الغذائية في فلسطين

ودشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة الأردنية عمّان أمس، مشروع توزيع 16.550 سلة غذائية رمضانية مخصصة للأسر المحتاجة في القدس والضفة الغربية وغزة بدولة فلسطين، تتكون من المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسر خلال الشهر الفضيل؛ وذلك للتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تتزامن مع دخول الشهر المبارك وتبعات جائحة كورونا، يستفيد منها 82.750 فرداً.

وأكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن سعود الحزيم، أن مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في فلسطين يأتي ضمن الجهود الإغاثية التي تؤكد اهتمام المملكة العربية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في الوقوف مع الأشقاء والأصدقاء حول العالم، وهو ما يجسد الدور الإنساني النبيل للمملكة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية في فلسطين خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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