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نمو كبير للتسوق عبر الإنترنت في خلال شهر رمضان

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نمو كبير للتسوق عبر الإنترنت في السعودية خلال شهر رمضان نمو كبير للتسوق عبر الإنترنت في خلال شهر رمضان
‏دراسة تتوقع أن تكون البقالة هي الفئة الأكثر شيوعاً في التسوق

نمو كبير للتسوق عبر الإنترنت في السعودية خلال شهر رمضان

توقعت دراسة حديثها أجراها موقع "Checkout" عن زيادة كبيرة في التسوق عبر الإنترنت في خلال شهر رمضان الجاري.

وأشارت الدراسة إلى أن الشركة ستشهد زيادة كبيرة في التسوق عبر الإنترنت خلال هذا الشهر، حيث إن ثلاثة أرباع من شملهم الاستطلاع يخططون لشراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت بشكل متكرر خلال شهر رمضان.

وأبدى المستهلكون في السعودية تحولهم بشكل قوي وكبير نحو التسوق عبر الإنترنت، خلال هذه الفترة، حيث إن 95% من المستطلعة آراؤهم يفضلون التسوق عبر الإنترنت، بينما 29% منهم يتسوقون بالفعل أسبوعياً أو حتى يومياً.

وأشار التقرير إلى أن وتيرة التسوق الإلكتروني في السعودية تتزايد، حيث ارتفعت نسبة المشترين عبر الإنترنت إما بشكل يومي أو أسبوعي من 20% في شهر سبتمبر من العام الماضي إلى 26% حالياً.

ويتوقع أن تكون البقالة هي الفئة الأكثر شيوعاً في التسوق عبر الإنترنت في السعودية، وكذلك في الإمارات، حيث أبدى 60% من المشاركين في الاستطلاع الاستعداد للشراء عبر الإنترنت بشكل متكرر خلال شهر رمضان، و50% توصيل الطعام، و44% الملابس والأزياء، و39% يخططون لشراء المنتجات المنزلية عبر الإنترنت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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