"الأمن الفكري" بالمسجد الحرام تطلق أول برامجها في شهر رمضان

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سلسلة إضاءات فكرية تعرض عدداً من الرسائل التوعوية

أطلقت الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام الفكرية أول برامجها في شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ.

يأتي هذا من خلال سلسلة إضاءات فكرية تعرض عدداً من الرسائل التوعوية من خلال إصدارات الإدارة العامة المتنوعة، وهو جانب من الإثراء المعرفي والثقافي الذي يسلط الضوء على العديد من الجوانب المشرقة والمضيئة في منهج سلفنا الصالح وتعاملهم في شهر رمضان.

وأوضح مدير الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي أن شهر رمضان هو شهر القيم وتنوع الطاعات، وهو ميزان الاعتدال الفكر والسلوك والتحلي بالصبر.

وأضاف "النافعي" أن هذه البرامج تأتي بإشراف ومتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.