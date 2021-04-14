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محافظ شقراء يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بحلول رمضان

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محافظ شقراء يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بحلول رمضان محافظ شقراء يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بحلول رمضان
دعا الله تعالى أن تتواصل مسيرة التقدم والنماء والازدهار

محافظ شقراء يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بحلول رمضان

‬رفع محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك للقيادة الرشيدة.

وقال "البواردي": يشرفني أن أرفع باسمي وباسم جميع أهالي محافظة شقراء ومراكزها أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سائلاً الله جل وعلا أن يحفظهما ذخراً لبلادنا ولشعب المملكة.

وأضاف: كما أتشرف بأن أرفع التهنئة الخاصة بهذه المناسبة إلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

وتابع: أسأل المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا ويديم علينا أمنها وأمانها، وأن يتوج الجهود المبذولة من قيادتنا الحكيمة لمنع تفشي وباء كورونا لنواصل جميعاً قادةً وشعباً مسيرة التقدم والنماء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لبلادنا الغالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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