أخبار عاجلة

النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني لـ آرتي: مستعدون للوساطة بين الحوثيين والرياض -
كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب ترفع من فرص الأمطار في الرياض -
أزمة "الرقائق" تضرب "ميتسوبيشي" بقوة والشركة ترد بخفض إنتاجها -
بعد القرار السعودي.. "التنفيذيين اللبنانيين" يدين انفلات المعابر داعياً لـ 4 إجراءات عاجلة -
عدم الالتزام بدفع النفقة و"الهلال الأحمر".. لجان الشورى تدرس عدداً من التقارير الحكومية -
النفط مستقر رغم ضغط "جحيم كورونا" في الهند -
جامعة الباحة: أكثر من 1950 اختباراً عن بُعد لأكثر من 36 ألف طالب وطالبة -
جولات وتوعية و"تبصرة".. 120 موظفاً في مهام ميدانية داخل الحرم -
شاهد.. "تويوتا" تُعيد العلامة "كراون" إلى الواجهة بسيارة SUV عائلية -
شاهد من صحن الحرم.. لوحة يرسمها معتمرون عنوانها روحانية واحترازات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لجنة تحكيم مسابقة الملك سلمان تستمع لتلاوات 17 متسابقاً ومتسابقة

Print
يمثلون منطقتي المدينة المنورة والحدود الشمالية.. وتُقام عن بعد

لجنة تحكيم مسابقة الملك سلمان تستمع لتلاوات 17 متسابقاً ومتسابقة

استمعت لجنة تحكيم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات في دورتها "22"، يوم أمس الثلاثاء، إلى تلاوات 17 متسابقاً ومتسابقة بقسميْها البنين والبنات في مختلف فروع المسابقة السبعة، والذين يمثلون منطقتي المدينة المنورة والحدود الشمالية.

وقد استمعت اللجنة إلى تلاوات 11 متسابقًا وست متسابقات، حيث تقام التصفيات النهائية عن بُعد افتراضياً من خلال استخدام التقنية الحديثة، عبر فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة؛ في ظل الظروف الراهنة تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة.

وتواصل لجنة التحكيم الاستماع في مساء اليوم الأربعاء لـ21 متسابقاً ومتسابقةً، حيث تستمر التصفيات النهائية للمسابقة القرآنية حتى الخامس من شهر رمضان، وتشارك فيها نخبة من المحكمين والمحكمات، وتبلغ جوائز المسابقة في فروعها السبعة، ثلاثة ملايين ومائتين وأربع وثلاثين ألف ريال، وتشهد مشاركة 131 مشاركاً ومشاركةً من جميع مناطق المملكة.

لجنة تحكيم مسابقة الملك سلمان تستمع لتلاوات 17 متسابقاً ومتسابقة

لجنة تحكيم مسابقة الملك سلمان تستمع لتلاوات 17 متسابقاً ومتسابقة

لجنة تحكيم مسابقة الملك سلمان تستمع لتلاوات 17 متسابقاً ومتسابقة

لجنة تحكيم مسابقة الملك سلمان تستمع لتلاوات 17 متسابقاً ومتسابقة

لجنة تحكيم مسابقة الملك سلمان تستمع لتلاوات 17 متسابقاً ومتسابقة

لجنة تحكيم مسابقة الملك سلمان تستمع لتلاوات 17 متسابقاً ومتسابقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب ترفع من فرص الأمطار في الرياض

كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب ترفع من فرص الأمطار في الرياض

أزمة "الرقائق" تضرب "ميتسوبيشي" بقوة والشركة ترد بخفض إنتاجها

أزمة "الرقائق" تضرب "ميتسوبيشي" بقوة والشركة ترد بخفض إنتاجها

بعد القرار السعودي.. "التنفيذيين اللبنانيين" يدين انفلات المعابر داعياً لـ 4 إجراءات عاجلة

بعد القرار السعودي.. "التنفيذيين اللبنانيين" يدين انفلات المعابر داعياً لـ 4 إجراءات عاجلة

عدم الالتزام بدفع النفقة و"الهلال الأحمر".. لجان الشورى تدرس عدداً من التقارير الحكومية

عدم الالتزام بدفع النفقة و"الهلال الأحمر".. لجان الشورى تدرس عدداً من التقارير الحكومية