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الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تسلم الترخيص السينمائي الـ11

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الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تسلم الترخيص السينمائي الـ11 الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تسلم الترخيص السينمائي الـ11
أوضحت أنها تعمل لتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين والشركات المحلية

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تسلم الترخيص السينمائي الـ11

سلمت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الترخيص الـ11 لمزاولة نشاط تشغيل دور السينما الدائمة للمشغّل "ريل سينما" التابعة لشركة إعمار.


وأوضحت الهيئة أنها تعمل بشكل مستمر لتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين والشركات المحلية في مجالات الإعلام المرئي والمسموع من أجل توفير خيارات ترفيه متعددة للمواطن والمقيم وزيادة الإنفاق السنوي على النشاطات الترفيهية لتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي واستحداث آلاف الفرص الوظيفية، ضمن جهودها في تحسين جودة الحياة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشارت إلى أن قرارات مجلس إدارة الهيئة ستسهم في تمكين الأفلام السينمائية المحلية وتطوير صناعة السينما وتعزيز وصولها لكل مدن ومحافظات المملكة، حيث تنص على إعفاء الأفلام السينمائية المحلية من المقابل المالي عن التذاكر وتخفيض المقابل المالي على بقية الأفلام العربية والأجنبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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