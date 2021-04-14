"شيلا الرويلي" ضمن قائمة أفضل 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة عالمياً

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تدير صناديق التقاعد الخاصة بـ"أرامكو"

اُختيرت شيلا الرويلي؛ الرئيس التنفيذي لشركة "وصاية" العالمية للاستثمار؛ إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، ضمن قائمة "هارت إنيرجي" 2021م، لأفضل 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة.

ويسلط هذا التكريم، وهو الآن في عامه الرابع، الضوء على إنجازات النساء اللواتي كان لهنّ تأثير في مجال الطاقة على مستوى العالم.

وخلال فترة عملها في أرامكو السعودية، قادت "شيلا" عدداً من المشاريع المبتكرة، بما في ذلك مشاركتها في قيادة فريق إنشاء شركة وصاية، وهي شركة تُعنى بإدارة الاستثمار العالمي، ومسؤولة عن استثمار صناديق التقاعد الخاصة بأرامكو السعودية.

وتَنسب "شيلا"؛ خبرتها في الشركة، إلى تطويرها القيادي الذي مرّ بمراحل في التمويل والاستثمار، وإدارة المخاطر، والتخطيط، واقتصاديات الطاقة.

وتتمتع "شيلا"؛ بشخصية متحمسة لتنمية المرأة وتمكينها، وبرز ذلك في أنشطة التنوّع والشمول في صناعة الطاقة.

ولذلك هي عضو في اللجنة التوجيهية للتنوّع والشمول بأرامكو السعودية، حيث تساعد في صياغة سياسات الشركة، وتدعم دخول مزيدٍ من النساء في الأدوار القيادية.