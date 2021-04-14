شاهد.. لاعبة أوكرانيا ترتكب خطأ وصف بـ" الأسخف في تاريخ كرة القدم"

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في مباراة منتخب بلادها مع إيرلندا الشمالية ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا

بلغت سيدات منتخب إيرلندا الشمالية نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا 2022 لكرة القدم، بتغلبهن أمس على أوكرانيا 2-0 في مباراة فاصلة، ولكن اللقاء شهد واقعة غريبة غزت مواقع التواصل.

وفي الدقيقة 86 من المباراة، وعندما كانت النتيجة تشير لتقدم إيرلندا الشمالية بهدف دون رد، مررت إحدى اللاعبات الإيرلنديات كرة بينية لزميلتها المهاجمة سارة مكفادين، التي اندفعت نحو منطقة جزاء أوكرانيا للحصول على الكرة التي كانت بعيدة عنها وأقرب للمدافعة ناتيا بانتسولايا.

ولكن بانتسولايا، أثارت دهشة الجميع، بتجاهلها الكرة، حيث أبعدت عينها تماماً عنها، لتتوجه نحو مهاجمة منتخب إيرلندا الشمالية وتعترض طريقها بضربها بالكوع على مستوى الصدر وتسقطان معاً على الأرض وفق روسيا اليوم.

ولم يتردد حكم المباراة في إشهار البطاقة الحمراء في وجه بانتسولايا، ويطردها من الملعب.

واعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن خطأ مدافعة منتخب أوكرانيا المتعمد، هو أحد "أسخف الأخطاء في تاريخ كرة القدم".

واستغل منتخب إيرلندا الشمالية النقص العددي لمنتخب أوكرانيا، ليضيف الهدف الثاني، ويحقق بذلك الفوز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-1، ويحجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أمم أوروبا للسيدات المزمع إقامتها في 2022.

