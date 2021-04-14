"العربي الوطني" يحصد جائزة الأداء المتميز لشركاء كفالة

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تقديراً لدوره في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الوطني

حصل البنك العربي الوطني على جائزة الأداء المتميز لشركاء نجاح برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تقديراً لدور البنك الفاعل في دعم مستهدفات البرنامج الرامية إلى تمكين أصحاب منشآت هذا القطاع الحيوي بما يمثله من دعامة رئيسة للاقتصاد الوطني.

وأعرب عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك عبيد عبد الله الرشيد عن اعتزازه بالحصول على هذه الجائزة التي تعكس الشراكة البنّاءة القائمة بين البنك وبين برنامج كفالة، بهدف تحفيز أداء قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما ينسجم وتطلعات رؤية المملكة 2030.

ولفت الرشيد إلى حزمة المبادرات الحكومية التحفيزية التي أسهمت في مساندة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وما تمخض عنها من شراكة حكومية مع القطاع الخاص أثمرت عن العديد من البرامج التمويلية لتحقيق استدامة أداء هذا القطاع، وفي مقدمة ذلك برنامج التمويل المضمون، الذي كان للبنك العربي الوطني الاستجابة السباقة لتنفيذه انطلاقاً من التزامه بمسؤوليته الوطنية والاجتماعية.

وثمّن مستوى التعاون البنّاء لكل من وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومحافظ البنك المركزي السعودي، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومدير عام برنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وما قدموه من تسهيلات في سبيل إنجاح هذه المبادرة المشتركة الموجهة لصالح دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يمثله من ركن أساسي لتحفيز الناتج المحلي السعودي.

يذكر أن البنك العربي الوطني قد تبنّى حزمة من المبادرات الرامية إلى دعم وتحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الماضية، انسجاماً مع دوره الريادي في هذا المجال، حيث تمكّن خلال العام 2020 من تمويل 856 منشأة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي قيمة المحفظة التمويلية إلى 2.3 مليار ريال، منذ تأسيس برنامج كفالة، في الوقت الذي كان فيه البنك من أوائل البنوك السعودية التي توصلت إلى اتفاقية للانضمام إلى بوابة التمويل التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مطلع العام السابق 2020، والتي أثمرت عن تصدّر البنك للمركز الأول على مستوى البنوك المشاركة من حيث عدد المنشآت التي تم تمويلها من خلال البوابة.