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متفائلة.. وكالة الطاقة ترفع توقعها لطلب النفط مع تحسن الآفاق بفضل اللقاحات

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متفائلة.. وكالة الطاقة ترفع توقعها لطلب النفط مع تحسن الآفاق بفضل اللقاحات متفائلة.. وكالة الطاقة ترفع توقعها لطلب النفط مع تحسن الآفاق بفضل اللقاحات
ارتفاع الحالات في بعض الدول الرئيسة المستهلكة يُظهر أن التعافي قد يكون هشاً

متفائلة.. وكالة الطاقة ترفع توقعها لطلب النفط مع تحسن الآفاق بفضل اللقاحات

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، إن توزيع اللقاحات يحسّن آفاق الطلب العالمي على الخام، لكن ارتفاع الحالات في بعض الدول الرئيسة المستهلكة للنفط يُظهر أن التعافي قد يكون هشاً، وفقا لـ"رويترز".

وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري "تبدو العوامل الأساسية أقوى بالتأكيد".

وتابعت: "السحب جارٍ من الفائض الكبير في مخزونات النفط العالمية التي تزايدت خلال صدمة الطلب الناجمة عن كوفيد-19 العام الماضي، وتتسارع وتيرة حملات التطعيم ويبدو الاقتصاد العالمي في وضع أفضل".

وأمس رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" توقعاتها للنمو في الطلب العالمي على النفط هذا العام بدعم آمال في انحسار الجائحة.

وتوقعت منظمة "أوبك" زيادة الطلب العالمي في 2021 على النفط 5.95 مليون برميل يومياً، بينما كانت التوقعات السابقة 5.89 مليون برميل يومياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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