"ترشيد" تعمل على استبدال مصابيح الإنارة في 8 بلديات بالرياض

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لرفع الكفاءة التشغيلية وخفض استهلاك الطاقة وإزالة غير الضرورية

وقعت كل من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة مع عدد من البلديات التابعة لأمانة المنطقة، وفي مقر وكالة الأمانة لشؤون البلديات، بحضور أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، اتفاقيات إطارية، تقوم (ترشيد) بموجبها باستبدال مصابيح الإنارة التقليدية بأخرى مرشدة وتعمل بأنظمة ذكية (LED).

وشملت هذه الاتفاقيات بلديات كل من (حريملاء، الدلم، عفيف، الحريق، الأرطاوية، ثادق، رماح، الرويضة) وتهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية للطاقة، وخفض استهلاكها، وإزالة المصابيح غير الضرورية مع الإبقاء على المستوى اللازم للسلامة المرورية، ووضع معايير موحدة لتصنيف إنارة الشوارع للوصول إلى المستوى العالمي وفق المعايير السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وصرح وليد بن عبد الله الغريري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد) بأن أمانة منطقة الرياض كانت من أوائل الجهات التي عملت الشركة على إعادة تأهيل إنارة الشوارع التابعة لها، مشيداً بالتعاون الذي تجده الشركة من منسوبي الأمانة، ووكالة الأمانة لشؤون بلديات المنطقة.

وأضاف الغريري أن الشركة قد أبرمت 12 اتفاقية سابقة مع أمانة المنطقة شملت بلديات (الخرج، وادي الدواسر، حوطة بني تميم، الأفلاج، الهدار، الحلوة، الهياثم، البديع، الأحمر، الحيانية والبرك، شقراء، القصب) كما ستقوم الشركة قريباً بتوقيع 27 اتفاقية لتشمل بذلك البلديات المتبقية والتابعة لأمانة المنطقة وعددها 47 بلدية.

تجدر الإشارة إلى أن ترشيد تستهدف من خلال هذه الاتفاقيات الثمانية استبدال 74 ألف مصباح تقليدي (صوديوم) ومن المتوقع أن تحقق من خلال تنفيذ هذه المشروعات وفراً بأكثر من 70% من الاستهلاك الحالي، وهو ما يُعادل تفادي أكثر من 48 ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة حوالي 810 ألف شجرة.