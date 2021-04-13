مدرب النصر: هدفنا الفوز لأن لدينا فريقًا جيدًا.. "بيتروس": سنفاجئ الجميع في دوري الأبطال

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في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الوحدات الأردني في دوري أبطال آسيا

قال الروماني فلورين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي: هذه أول مباراة آسيوية للفريق، هدفنا الفوز لأن لدينا فريقًا جيدًا ومن المهم أن نبدأ بانتصار، وهذا ما نعمل عليه.. لن يؤثر موضوع "حمدالله" السابق عليه، هو لاعب محترف وكبير وسيثبت ذلك غدًا.

جاء حديث المدرب الروماني في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة النصر ونظيره الوحدات الأردني في دوري أبطال آسيا المقررة غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال آسيا.

وأضاف: "تابعت الفريق ومبارياته، صحيح أنه كانت لدينا مشكلة في آخر مباراتين؛ لكن لدينا فريق عناصره ممتازة وسنعمل من أجل الفوز".

من جانبه قال متوسط ميدان الفريق المحترف البرازيلي بيتروس: "نحن نعرف أننا أمام بطولة واستحقاق مهم جدًّا استعددنًا بشكل جيد لهذا الاستحقاق الجديد، لدينا تركيز كامل على مباريات مجموعتنا في آسيا حاليًا فقط.

وتابع: هدفنا هو الفوز، نحن نادي النصر فريق كبير، والمطلوب منا دائمًا الفوز، وهذا ما سوف نعمل من أجله.. بالنسبة لنا لا تختلف البطولات عن بعضها؛ لأنه حينما تكون في نادٍ كبير مثل النصر فهدفك هو الفوز دائمًا. وبمثل اللاعبين الذين يملكهم النصر فطموحنا أن نتأهل وسنقدم كل ما بوسعنا من أجل ذلك.

وقال بيتروس: "نحن الآن في طريق جديد كمدرب وإدارة ولاعبين وجماهير لنتكاتف جميعًا، مهم جدًّا بالنسبة لنا أننا نلعب على أرضنا وملعبنا، بالنسبة للمعسكر المغلق الطويل، أعتقد أن هذا أفضل قرار للإدارة؛ وجود اللاعبين طوال الوقت سويًّا، وأعتقد أن الناس ستتفاجأ بعودة مستويات النصر في البطولة، وأتمنى أن نتوج عملنا بتحقيق هدف التأهل".نادي النصر السعودي الروماني فلورين