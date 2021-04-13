أمير الشرقية يدشن 10 حدائق جديدة في الدمام

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أكد أهمية أنسنة المدن وجودة الحياة

‬أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على أهمية الحدائق في مدن المنطقة وما تمثله من متنفس للسكان وتسهم في أنسنة المدن وتحقيق جودة الحياة.

جاء ذلك خلال تدشينه بمكتبه بالإمارة اليوم الثلاثاء عشر حدائق قامت أمانة المنطقة الشرقية بإنشائها بمدينة الدمام بمجموع مساحات ٣٣٠٠٠ متر مربع والتي تقع بشرق ووسط وغرب الدمام بأحياء (المنتزه-العزيزية -طيبة -النورس - المحمدية - الجلوية- العنود - الواحة - الفرسان - الشعلة).

وأوضح أمير المنطقة أنه المهم أن نستغل الأماكن المفتوحة والحدائق العامة بطريقة مناسبة خاصة في هذه الأيام من خلال البعد عن التجمعات وتطبيق المفاهيم والإجراءات الاحترازية.

وقدم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير شرحاً لأمير المنطقة عن المشاريع التي تتكون من مسطحات خضراء بنسبة 60٪ كما تم زراعة عدد ٢٤٠ شجرة ظل و٨٥٠ شجيرة مزهرة، وتم عمل مضامير للمشاة ومسارات مشاة من الخرسانة المطبوعة ومجموعة العاب اطفال متضمنة العاب دمج ذوي الاحتياجات الخاصة والعاب ذكاء جدارية وارضيات من المطاط ومظلات شراعية ولوحة لتعليم اللغة الصينية ومدرج للفاعليات وتم انشاء ملعبين لكرة القدم وملعب متعدد الأغراض.

كما تم عمل بعض الجداريات الفنية ضمن مبادرة ملامح وطن. كما تحتوي الحدائق على مواقف سيارات منها مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة وتم مراعاة تنفيذ معايير الوصول الشامل من مسارات ذوي الاعاقة البصرية ومنحدرات الأرصفة.