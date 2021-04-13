أخبار عاجلة

مشاهد من المعارك في مأرب اليمنية -
مركبة دراغون كرو تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية -
رئيس وزراء إثيوبيا يتهم جهات خارجية بإحداث الفوضى: ملء سد النهضة في موعده -
الأرصاد: استعدوا للرياح والأتربة ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة -
من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية" -
20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين -
أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين -
الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي -
إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً -
فتش عن "تل أبيب".. مسؤول إسرائيلي: هكذا تحسّن تركيا علاقتها بواشنطن! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير الشرقية يدشن 10 حدائق جديدة في الدمام

Print
أكد أهمية أنسنة المدن وجودة الحياة

أمير الشرقية يدشن 10 حدائق جديدة في الدمام

‬أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على أهمية الحدائق في مدن المنطقة وما تمثله من متنفس للسكان وتسهم في أنسنة المدن وتحقيق جودة الحياة.

جاء ذلك خلال تدشينه بمكتبه بالإمارة اليوم الثلاثاء عشر حدائق قامت أمانة المنطقة الشرقية بإنشائها بمدينة الدمام بمجموع مساحات ٣٣٠٠٠ متر مربع والتي تقع بشرق ووسط وغرب الدمام بأحياء (المنتزه-العزيزية -طيبة -النورس - المحمدية - الجلوية- العنود - الواحة - الفرسان - الشعلة).

وأوضح أمير المنطقة أنه المهم أن نستغل الأماكن المفتوحة والحدائق العامة بطريقة مناسبة خاصة في هذه الأيام من خلال البعد عن التجمعات وتطبيق المفاهيم والإجراءات الاحترازية.

وقدم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير شرحاً لأمير المنطقة عن المشاريع التي تتكون من مسطحات خضراء بنسبة 60٪ كما تم زراعة عدد ٢٤٠ شجرة ظل و٨٥٠ شجيرة مزهرة، وتم عمل مضامير للمشاة ومسارات مشاة من الخرسانة المطبوعة ومجموعة العاب اطفال متضمنة العاب دمج ذوي الاحتياجات الخاصة والعاب ذكاء جدارية وارضيات من المطاط ومظلات شراعية ولوحة لتعليم اللغة الصينية ومدرج للفاعليات وتم انشاء ملعبين لكرة القدم وملعب متعدد الأغراض.

كما تم عمل بعض الجداريات الفنية ضمن مبادرة ملامح وطن. كما تحتوي الحدائق على مواقف سيارات منها مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة وتم مراعاة تنفيذ معايير الوصول الشامل من مسارات ذوي الاعاقة البصرية ومنحدرات الأرصفة.

أمير الشرقية يدشن 10 حدائق جديدة في الدمام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رئيس وزراء إثيوبيا يتهم جهات خارجية بإحداث الفوضى: ملء سد النهضة في موعده

رئيس وزراء إثيوبيا يتهم جهات خارجية بإحداث الفوضى: ملء سد النهضة في موعده

من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية"

من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية"

20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين

20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين

أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين

أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين