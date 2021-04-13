استشاري تغذية يحذّر من تناول هذه الوجبات في السحور.. بينها الفول

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قال: لتسبّبها في سوء الهضم وتأثيرها الضار.. وشرب المياه ضرورة

حذّر استشاري تغذية علاجية، من تناول الفول أو البيض في وجبة السحور، ثم النوم بعدها مباشرة، مؤكداً أن ذلك سيسبّب سوء هضم ومشكلة في الجهاز الهضمي.

وأوضح الدكتور رامي صلاح؛ أن هناك نوعيْن من الصائمين، أولهما مَن يتناول وجبة السحور ثم النوم بعدها، فعليه أن يُضمّن وجبة السحور التي يتناولها زبادي وفاكهة، ومن المفضل أن تكون «بطيخ»؛ لأنه يتضمن كمية من السوائل، والكنتالوب، لافتاً إلى أن تناول الزبادي في فترة السحور سيساعد الصائم على عدم الشعور بالعطش حتى فترة الظهيرة، ويساعد على عدم حدوث مشكلات في الجهاز الهضمي.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية بقناة دي إم سي المصرية، إن هناك نوعاً من الصائمين يتناول وجبة السحور ثم يذهب إلى عمله فيجب أن يتناول مقداراً من البروتين، مثل الفول أو البيض بشرط عدم الجمع بينهما حتى لا يتعرّض الصائم إلى مشكلة في الهضم خلال يومه، مؤكداً أنه يمكن تناول الجبن في السحور مع الفول أو البيض، بشرط أن يكون الجبن ملح خفيف ويفضل أن تكون جبنة «قريش».

ووفق ما نقلته اليوم صحيفة "المصري اليوم" طالب استشاري التغذية، الصائمين، بضرورة شرب كميات كبيرة من المياه على فترات بين وجبتَي الإفطار والسحور، مؤكداً أن وجبة السحور لا تقل أهمية عن وجبة الإفطار في شهر رمضان.