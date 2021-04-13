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"أمير تبوك" يتسلم التقرير السنوي لفرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة

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"أمير تبوك" يتسلم التقرير السنوي لفرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة "أمير تبوك" يتسلم التقرير السنوي لفرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة
اطلع على نتائج تقويم أداء عدد من القطاعات الخدمية خلال العام المنتهي

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم, مدير عام فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة عادل بن إبراهيم عشماوي.

وتسلم الأمير فهد بن سلطان خلال اللقاء تقرير الديوان العام للمحاسبة, واطلع على نتائج تقويم أداء عدد من القطاعات الخدمية في المنطقة خلال السنة المالية 1440 - 1441هـ وأبرز إنجازات وجهود الديوان، التي أثمرت في المحافظة على المال العام.

ونوه أمير المنطقة بالدور الهام الذي يقوم به الديوان العام للمحاسبة والقيام بمهامه الرقابية وممارسة اختصاصاته.

من جانبه عبر مدير عام الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة عن شكره وامتنانه لأمير منطقة تبوك على توجيهاته المستمرة التي تسهم في دعم وإنجاح عمل وجهود الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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