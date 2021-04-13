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"فلكية جدة": "هلال رمضان" يزيّن السماء الليلة

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"فلكية جدة": "هلال رمضان" يزيّن السماء الليلة "فلكية جدة": "هلال رمضان" يزيّن السماء الليلة
بعد غروب الشمس ويُرى بالعين المجردة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة؛ إن هلال شهر رمضان المبارك سيزيّن الأفق الغربي بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء غرة رمضان 1442 (13 أبريل 2021) والانتقال نحو بداية الليل، وستكون رؤيته سهلة بالعين المجردة.

ولفت أبوزاهرة؛ إلى أن القمر سيكون قد ابتعد عن وهج شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وسيلاحظ الراصد أن الجانب غير المُضاء من سطح القمر مضاءٌ بضوءٍ خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وأضاف، كان القمر قد وصل منزلة الاقتران صبيحة يوم الإثنين 12 أبريل عند الساعة 05:31 صباحاً بتوقيت (02:31 صباحاً بتوقيت غرينتش) منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض مبتدئاً دورة اقترانية جديدة.

وتابع، يوماً بعد يوم ستزداد إضاءة قرص القمر وهو في طريقه نحو مرحلة التربيع الأول، وسوف يكون دليلاً لتحديد موقع الكواكب المرئية في ليالي رمضان، وهي: المريخ والمشتري وزحل إلى جانب عدة نجوم براقة.

جديرٌ بالذكر أن رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم هي نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في أثناء دورانه حول الأرض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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