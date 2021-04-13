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إيقاف موظفين بـ"الداخلية" و"الدفاع" والتحقيق مع 700.. جهود شهر في "مكافحة الفساد"

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إيقاف موظفين بـ"الداخلية" و"الدفاع" والتحقيق مع 700.. جهود شهر في "مكافحة الفساد" إيقاف موظفين بـ"الداخلية" و"الدفاع" والتحقيق مع 700.. جهود شهر في "مكافحة الفساد"
971 جولة رقابية ودعوة للإبلاغ عن المخالفات عبر الوسائل المتاحة حماية للمال العام

إيقاف موظفين بـ

دعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات على الرقم (980) أو البريد الإلكتروني : 980@Nazaha.gov.sa، أو على الفاكس 0114420057؛ وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه.

وأوضحت الهيئة أنها باشرت خلال شهر شعبان الماضي ضمن اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (٩٧١) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (٧٠٠) متهم في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف (١٧٦) مواطناً ومقيماً منهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، المالية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، النقل، الإعلام، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للهلال الأحمر وشركة المياه الوطنية لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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