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"ستاريا".. هيونداي تكشف النقاب عن سيارتها الميني فان الجديدة

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متاحة للركاب أو الشحن مع 7 مقاعد أو 9 أو 11 مقعداً

أعلنت شركة هيونداي موتور؛ أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء عن سيارتها الميني فان الجديدة "ستاريا" قبل يومين من بدء بيعها في السوق المحلية.

وذكرت هيونداي في بيان أن السيارة متعددة الأغراض "ستاريا" تأتي بمحرك ديزل سعة 2.2 لتر أو محرك غاز نفطي مسال سعة 3.5 لترات.

وأفادت بأن ستاريا متاحة إما كمركبة ركاب أو مركبة شحن، وباعتبارها سيارة ركاب تأتي بـ 3 إصدارات مع 7 مقاعد أو 9 مقاعد أو 11 مقعداً، بينما تأتي بـ 3 مقاعد أو 5 مقاعد بصفتها مركبة شحن.

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية يبلغ سعر الطراز الجديد ما بين 27 مليون وون (24 ألف دولار أمريكي) و41 مليون وون (36 ألف دولار) حسب الخيارات وفقاً للشركة.

وتتوقع هيونداي أن تعزز ستاريا المبيعات على خلفية زيادة أنشطة الناس على الهواء الطلق في ظل انتشار جائحة كورونا المستجد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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