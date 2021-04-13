أخبار عاجلة

مركبة دراغون كرو تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية -
رئيس وزراء إثيوبيا يتهم جهات خارجية بإحداث الفوضى: ملء سد النهضة في موعده -
الأرصاد: استعدوا للرياح والأتربة ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة -
من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية" -
20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين -
أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين -
الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي -
إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً -
فتش عن "تل أبيب".. مسؤول إسرائيلي: هكذا تحسّن تركيا علاقتها بواشنطن! -
مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يحصل على شهادتَي التميُّز الطبي من المنظمة الأمريكية SRC -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بايدن يهنئ المسلمين: رمضان كريم

Print
"بلينكن": أتمنى شهراً ينعم بالفرح والسلام

بايدن يهنئ المسلمين: رمضان كريم

هنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء أمس (الإثنين)، المسلمين، بحلول شهر رمضان.. وقال بايدن، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «مع حلول هلال الشهر، تتقدم (السيدة الأولى) جيل؛ وأنا؛ بأحر تحياتنا وأطيب الأمنيات للمجتمعات المسلمة في الولايات المتحدة وحول العالم.. رمضان كريم».

وغرّد أيضاً وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن؛ عبر «تويتر»: «رمضان كريم. أتمنى للمسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم شهراً ينعم بالفرح والسلام والازدهار».

بايدن يهنئ المسلمين: رمضان كريم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رئيس وزراء إثيوبيا يتهم جهات خارجية بإحداث الفوضى: ملء سد النهضة في موعده

رئيس وزراء إثيوبيا يتهم جهات خارجية بإحداث الفوضى: ملء سد النهضة في موعده

من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية"

من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية"

20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين

20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين

أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين

أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين