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"الفلك الدولي" ينشر صوراً التقطت صباح اليوم لـ "هلال رمضان"

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وأكثر من 16 دولة عربية وإسلامية أعلنت أن اليوم بداية الشهر

نشر مركز الفلك الدولي صباح اليوم عدة صور لهلال شهر رمضان المبارك نهاراً رصدت صباح اليوم، وذلك من أعلى قمة في الإمارات، قمة جبل جيس في رأس الخيمة الساعة 08 صباحاً.

كما نشر المركز صورة ثانية من صحراء أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي الساعة 10 صباحاً.

وكانت قد أعلنت السعودية وأكثر من 16 دولة عربية وإسلامية أن اليوم الثلاثاء هو غرة شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1442، بينما أعلنت سلطنة عمان وإيران والمغرب أن غداً الأربعاء هو غرة الشهر المعظم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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