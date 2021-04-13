نظّمت 16 دورة على مدار 18 عاماً.. أمانة الرياض تعلن تأجيل بطولتها الرمضانية

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قالت: تطبيقاً للإجراءات الاحترازية وفي إطار تفاعلنا الدائم مع فئات المجتمع كافة

أعلنت أمانة منطقة الرياض، تأجيل بطولتها الرمضانية لكرة القدم، هذا العام، التي سبق أن نظّمتها في 16 دورة على مدار 18 عاماً.

وقالت الأمانة موضحة: "تطبيقاً للإجراءات الاحترازية وحفاظاً على سلامتكم.. #أمانة_منطقة_الرياض تؤجّل بطولتها الرمضانية لكرة القدم، هذا العام، التي سبق أن نظّمتها في 16 دورة على مدار 18 عاماً، في إطار تفاعلها الدائم مع فئات المجتمع كافة، وستُستأنف بعد زوال جائحة #كورونا؛ متمنين دوام الصحة والسلامة للجميع".