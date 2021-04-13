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بدأ بأمريكا.. "فيسبوك" يطرح تقنية جديدة خاصة بلقاحات "كورونا"

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بدأ بأمريكا.. "فيسبوك" يطرح تقنية جديدة خاصة بلقاحات "كورونا" بدأ بأمريكا.. "فيسبوك" يطرح تقنية جديدة خاصة بلقاحات "كورونا"
يسعى حالياً لأن يطورها في أكثر من دولة في العالم

بدأ بأمريكا..

طرح موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي تقنية جديدة، خاصة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن فيسبوك بدأ في عرض إشعارات التطعيم الحكومية الخاصة بلقاحات "كوفيد 19".

ويسعى فيسبوك من خلال تلك التقنية إلى ربط الأشخاص بالمعلومات الخاصة بمكان إقامته وإشعارات الإدارات الصحية المحلية، حول كيفية حصوله على اللقاح.

وبدأ "فيسبوك" في تطبيق تلك التقنية بالولايات المتحدة الأمريكية على غرار التقنيات السابقة التي أطلقها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، ويسعى حالياً لأن يطورها في أكثر من دولة في العالم.

ويمكن أن يستخدم الأشخاص إشعارات فيسبوك الجديدة، من أجل العثور على أماكن تقديم اللقاح في منطقة سكنه وحجز موعد للتطعيم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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