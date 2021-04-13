"الهويريني" و"السراني" يهنئان القيادة بحلول شهر رمضان المبارك

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رفع رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني؛ التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن منسوبي الرئاسة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى -عز وجل- أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل القيادة الرشيدة.

كما رفع رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال "السراني" أتشرّف بأن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين، وللأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنوّرة، ولنائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل -حفظهم الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى -عزّ وجلّ- أن يديم على بلادنا وقادتنا الأمن والرخاء، وأن يعيده على الأمة الإسلامية بصحة وعافية، وأن يتقبّل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعله شهر خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية.