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الطقس أول يوم في رمضان: هطول أمطار رعدية على الرياض والقصيم والشرقية والمرتفعات

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الطقس أول يوم في رمضان: هطول أمطار رعدية على الرياض والقصيم والشرقية والمرتفعات الطقس أول يوم في رمضان: هطول أمطار رعدية على الرياض والقصيم والشرقية والمرتفعات
مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

الطقس أول يوم في رمضان: هطول أمطار رعدية على الرياض والقصيم والشرقية والمرتفعات

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الرياض، القصيم، الشرقية، كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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