أخبار عاجلة

رئيس وزراء إثيوبيا يتهم جهات خارجية بإحداث الفوضى: ملء سد النهضة في موعده -
الأرصاد: استعدوا للرياح والأتربة ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة -
من هدية "مؤسس" إلى قبلة علم.. مكتبة الحرم المكي تسعى لـ"الرقمية" -
20 مصاباً فلسطينياً.. بلدات القدس تنتفض ضد الهجمات العنصرية للمحتلين -
أول قمر عملاق في 2021.. "فلكية جدة": رصد "بدر رمضان" مساء الإثنين -
الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي -
إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً -
فتش عن "تل أبيب".. مسؤول إسرائيلي: هكذا تحسّن تركيا علاقتها بواشنطن! -
مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يحصل على شهادتَي التميُّز الطبي من المنظمة الأمريكية SRC -
"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

خريف العشاق وعلى صفيح ساخن.. الماضي يصنع الحدث بمسلسلات سورية في رمضان

Print
مواضيع متعلقة
تصميم فندق عائم يولد الكهرباء الخاصة به يخطط لبنائه في قطر

تصميم فندق عائم يولد الكهرباء الخاصة به يخطط لبنائه في قطر

يمكنك "وضع قلبك على يدك".. هذه التقنية قد تغير مستقبل الطب

يمكنك "وضع قلبك على يدك".. هذه التقنية قد تغير مستقبل الطب

نصب تسواهن في العراق.. أكبر تمثال في العالم العربي

نصب تسواهن في العراق.. أكبر تمثال في العالم العربي

هل فيروس كورونا ينتقل أسرع على الأسطح أم بالهواء؟

هل فيروس كورونا ينتقل أسرع على الأسطح أم بالهواء؟