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بالأسماء.. "السيف" يصدر قراراً بترقية 18 من منسوبي جامعة شقراء

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بالأسماء.. "السيف" يصدر قراراً بترقية 18 من منسوبي جامعة شقراء بالأسماء.. "السيف" يصدر قراراً بترقية 18 من منسوبي جامعة شقراء
إلى المراتب الثالثة والرابعة والخامسة

بالأسماء..

أصدر رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، اليوم الاثنين الموافق 30/8/1442هـ، قراراً بترقية 18 من منسوبي الجامعة إلى المراتب الثالثة والرابعة والخامسة.

فيما هنأ "السيف" المشمولين بالقرار بمناسبة الترقية الجديدة داعياً الله جل وعلا أن يوفقهم لما فيه الخير لوطنهم وجامعتهم.

وشمل القرار الصادر اليوم ترقية كل من: موضي عبيد زياد العتيبي، وحمد ضيف الله بن مسفر العتيبي، وإبراهيم طليحان بن حمود العتيبي، وعبد الله إبراهيم صالح الدحيم، وعبد الرحمن سلمان بن بخيت العتيبي، وحصة حمد عبد الرحمن الزمامي، وخالد محمد سعد اليحياء، ومزنة بنت عبد الله بن عابد العتيبي، وحاتم محمد بن إبراهيم اليحيى، وعبد الله ماطر عبد الله العتيبي، وعبد الحكيم عبد الله بن هلال السيحاني، وعلي عطاالله بن سعد القحطاني، وشقير محمد بن غضيان العتيبي، وماجد عبدالله محمد الفضل إلى المرتبة الخامسة.

كما تمت ترقية كل من: ضواحي صايل بن علي السيحاني، وسعود حبيليص بن عويض العتيبي، وهلا محمد إبراهيم العتاني، إلى المرتبة الرابعة، فيما تمت ترقية رياض عبد الخالق بن عبد المحسن محمد، إلى المرتبة الثالثة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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