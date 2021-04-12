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خلفاً للكرواتي "هورفات " .. البرازيلي "مانو مينيز " يقود النصر

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وصل اليوم إلى الرياض

خلفاً للكرواتي

أعلن نادي النصر ، اليوم الاثنين ، وصول البرازيلي مانو مينيز مدرب الفريق الأول لكرة القدم الجديد برفقة فريقه الفني المساعد ، إلى الرياض، لقيادة الفريق خلفاً للكرواتي ألين هورفات المدرب السابق.
ومن المنتظر أن يقود البرازيلي الفريق النصراوي، أمام الوحدات الأردني، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا، الأربعاء المقبل.
وتولى الروماني سوريانيو فلورين، مدرب فريق درجة الشباب بنادي النصر، تدريبات الفريق، الأحد، بعد تكليفه من قبل إدارة النادي لحين وصول البرازيلي مانو مينيز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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