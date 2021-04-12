أمير مكة يدشن حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" ويؤكد أهمية توحيد الصف

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خلال استقبال مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين في الإمارة بجدة اليوم، مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ فؤاد العمري.

وخلال اللقاء دشن أمير منطقة مكة حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" تحت شعار "فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن" والهادفة لتعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب.

كما تسلّم التقرير النهائي لحملة "الصلاة نور" التي دشنها في محافظات المنطقة في وقت سابق.