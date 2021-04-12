أخبار عاجلة

الهند تغرق في "جحيم كورونا" بين النار والأكسجين.. وفاة كل 4 دقائق في دلهي -
إندونيسيا تعلن العثور على الغوّاصة المفقودة على عُمق 850 متراً -
فتش عن "تل أبيب".. مسؤول إسرائيلي: هكذا تحسّن تركيا علاقتها بواشنطن! -
مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يحصل على شهادتَي التميُّز الطبي من المنظمة الأمريكية SRC -
"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري" -
تدوينة لـ"إحسان" تكشف انتهاء معاناة 10 أسر سعودية في وقت قياسي -
"الحصيني" يرسم خريطة أمطار 24 ساعة قادمة.. متفاوتة مصحوبة بالبَرَد -
إلى رحاب "الأقصى".. 75 ألفاً يؤدون التراويح كاسرين التعنت الإسرائيلي -
اللوتس والفراولة وعيش السرايا .. افتكاسات جديدة في كنافة رمضان لهذا العام -
تسريبات عن مخطط لاستهداف المنطقة الخضراء في بغداد.. وواشنطن تقول إنها تراقب عن كثب الوضع في العراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

صحة مكة وقنصل إندونيسيا يناقشان شؤون العمرة وسبل التعاون

Print

صحة مكة وقنصل إندونيسيا يناقشان شؤون العمرة وسبل التعاون

استقبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، بمكتبه بالمديرية العامة للشؤون الصحية، القنصل العام لجمهورية إندونيسيا لدى المملكة العربية ، السيد إيكو هارتونو، وعددًا من المسؤولين بالقنصلية؛ لمناقشة شؤون العمرة لهذا العام ١٤٤٢هـ وبحث سبل التعاون بين الجانبين وللاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة للمعتمرين الإندونيسيين.

وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزه مطير، أنه جرى خلال القاء مناقشة الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمرضى من المعتمرين الإندونيسيين.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا بالغًا بصحة الإنسان، سواء كان مقيمًا على أرضها أو زائرًا، مؤكداً حرص وزارة الصحة متمثلة في صحة مكة المكرمة بتقديم أجود الخدمات والرعاية الصحية للمعتمرين والزوار.

وذكر المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة، حمد بن فيحان العتيبي، أنه جرى خلال الجلسة مناقشة أنواع الخدمات الطبية التي تقدم للمرضى في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والإجراءات المعمول بها للتعامل مع جائحة كورونا المستجد على مستوى المرضى المصابين بالوباء والإجراءات الوقائية والإحترازية المتبعة في المنشآت الصحية.

مقدراً جهود الجمهورية الإندونيسية بالتزامهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية وحرصهم على فحص المعتمرين قبل وصولهم للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري"

"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري"

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

كانوا معنا.. المذيع "الحمود" و34 عامًا من الظهور المميز على شاشة السعودية.. تعرَّف على سيرته

كانوا معنا.. المذيع "الحمود" و34 عامًا من الظهور المميز على شاشة السعودية.. تعرَّف على سيرته

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم