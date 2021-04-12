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عبر SBC.. "الكناني" من كرسي الناقد إلى عباءة الممثل في "كرومسوم"

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عبر SBC.. "الكناني" من كرسي الناقد إلى عباءة الممثل في "كرومسوم" عبر SBC.. "الكناني" من كرسي الناقد إلى عباءة الممثل في "كرومسوم"
ضمن مجموعة متنوعة شملت أكثر من 30 برنامجًا ومسلسلًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون

عبر SBC..

تشهد شاشة قناة SBC خلال شهر رمضان المبارك، ظهورًا تمثيليًّا لعبدالمجيد الكناني في برنامجه الكوميدي "كروموسوم"، الذي يتناول مواقف من حياة المجتمع السعودي في مجموعة من الاسكتشات التي تناقش العديد من القضايا المختلفة.

وبقي "الكناني" لسنوات متربعًا على عرش التقييم للبرامج الرمضانية بشكل خاص؛ مما حقّق له انتشارًا واسعًا عبر منصة يوتيوب؛ إلا أن العام الحالي، سيحوّل الكناني من منصة التحكيم إلى موضع التقييم، من خلال برنامجه الذي يشاركه فيه عدد من النجوم الشباب، وسط سعي من هيئة الإذاعة والتلفزيون لمنح الفرصة للجميع وتقديم ما يليق بذائقة المشاهد.

يُذكر أن برنامج "كرومسوم" يأتي ضمن مجموعة متنوعة شملت أكثر من ثلاثين برنامجًا ومسلسلًا أعلنت عنها هيئة الإذاعة والتلفزيون في دورتها الرمضانية التي استقطبت من خلالها العديد من نجوم الشاشة في المملكة والوطن العربي، لتقديم قوالب فنية متنوعة فيما بين الدراما والكوميديا وبرامج المسابقات لتوفير كل الخيارات التي يطمح لها المشاهدون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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