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جامعة الملك سعود تعتمد اختبارات طلابها وطالباتها "عن بُعد"

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جامعة الملك سعود تعتمد اختبارات طلابها وطالباتها "عن بُعد" جامعة الملك سعود تعتمد اختبارات طلابها وطالباتها "عن بُعد"
باستثناء المقررات العملية والسريرية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

جامعة الملك سعود تعتمد اختبارات طلابها وطالباتها

قررت جامعة الملك سعود أن تكون الامتحانات النهائية لطلاب وطالبات الجامعة للفصل الدراسي الثاني عن بُعد، واستثنت منها المواد والمقررات العملية والسريرية.

وأوضحت "الجامعة" أن ذلك جاء بناء التقارير اليومية التي تصدر عن وزارة الصحة بخصوص عدد الإصابات بفيروس كورونا في منطقة الرياض، وبناء على ما رأته لجنة مكافحة الأوبئة بالجامعة، وحرصًا على الطلاب والطالبات.

وأضافت أنه تقرر أن تكون الاختبارات النهائية للمقررات العملية والسريرية للطلاب والطالبات حضوريًا مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، في حين تكون جميع الاختبارات النهائية للمقررات النظرية عن بعد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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