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اختتام البطولة الوطنية الكبرى (8) لقفز الحواجز بمركز المطبقاني بجدة

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اختتام البطولة الوطنية الكبرى (8) لقفز الحواجز بمركز المطبقاني بجدة اختتام البطولة الوطنية الكبرى (8) لقفز الحواجز بمركز المطبقاني بجدة
استمرت 3 أيام .. بمشاركة قوية من أبرز الفرسان السعوديين الدوليين

اختتام البطولة الوطنية الكبرى (8) لقفز الحواجز بمركز المطبقاني بجدة

اختتمت البطولة الوطنية الكبرى الـ 8 لقفز الحواجز بمركز المطبقاني للفروسية بجدة والتي انطلقت الخميس الماضي واستمرت ثلاثة أيام وبمشاركة قوية من أبرز الفرسان السعوديين الدوليين والتي تعد ختامًا"لبطولات الموسم الحالي 2020 -- 2021".

جاء ذلك بحضور عدد "محدود" من المهتمين ومحبي الفروسية في مقدمتهم الدكتور حامد المطبقاني مؤسس مركز المطبقاني للفروسية والفارسة الدولية أروى حامد مطبقاني والدة الفارسة الأولمبية دلما ملحس والفارس السعودي العالمي طارق عبدالهادي طاهر وخالد وليد بن محفوظ وأسامة السيد وروان نشار والذين قاموا بتسليم جوائز البطولة على الفرسان الفائزين.

فيما أسفرت نتائج اليوم الثالث والأخير من البطولة.. الشوط السابع (صغير) على ارتفاع (110- 115) سم وحقق المتسابق الفارس حسام أبو جبل المركز الأول وحقق المركز الثاني المتسابق عبدالرحمن البلادي فيما حقق المتسابق عبدالله إبراهيم المركزين الثالث والرابع.

كما آلت نتائج الشوط الثامن (وسط) على ارتفاع (120-125) سم بتحقيق المتسابق بندر سامي بن محفوظ المركز الأول وحقق المتسابق الفارس عبدالله وليد شربتلي المركز الثاني فيما حقق المتسابق وليد الغامدي المركز الثالث وعبدالله شربتلي المركز الرابع وأخيرًا عبدالرحمن البلادي المركز الخامس.

وفي الختام بالشوط التاسع والأخير (كبير) على ارتفاع (130- 135) سم استطاع الفارس المتسابق عبدالله الغامدي من تحقيق المركز الأول والفارس طلال الجعيد المركز الثاني والفارس عبدالله شربتلي المركز الثالث والفارس عبدالكريم أبار المركز الرابع وأخيرًا الفارس عبدالله اليماني المركز الخامس، هذا وقد حظيت البطولة الوطنية الكبرى الثامنة بمتابعة إعلامية واسعة وبدعم ومشاركة بعض الجهات الراعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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