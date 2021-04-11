أخبار عاجلة

غموض سيد رجب فى لعبة نيوتن حديث الجميع..سبب غضب جمهور أرسنال -
كيف أعاد أحفاد الفراعنة كباش الكرنك بألوانها الزاهية ونقوشها الفرعونية؟ -
"مذبحة كاملة".. "كوفيد الفتاك" يجتاح أمريكا اللاتينية.. فقد أبويه وأخاه! -
"مطرية رمضان الثانية" مستمرة.. "المسند": يوم جديد وهنا مناطقها -
#انقذو_معنفه_حايل.. "العنف الأسري" يباشر ويرصد وينقلها لـ "الحماية" -
إصابات "كورونا" تتراجع بأمريكا.. حملة التطعيمات بدأت تُثمر -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة -
لقاحات أخرى خلال أشهر.. هل تكون سلالات "كورونا" المتحورة تحت السيطرة؟ -
ابتهالات بصوت الشيخ محمد البكرى -
يريفان.. مسيرة حاشدة إحياء لذكرى ضحايا مذبحة الأرمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البحرين تدين إطلاق "الحوثي" طائرات مفخخة وصاروخين باليستيين باتجاه

Print
البحرين تدين إطلاق "الحوثي" طائرات مفخخة وصاروخين باليستيين باتجاه السعودية البحرين تدين إطلاق "الحوثي" طائرات مفخخة وصاروخين باليستيين باتجاه
أشادت ببسالة وجاهزية قوات التحالف باليمن في التصدي لهذه الاعتداءات الآثمة

البحرين تدين إطلاق

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين واستنكرت بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة مفخخة، وصاروخين باليستيين تجاه مدينتي جازان وخميس مشيط , في اعتداء إرهابي ممنهج ومتعمد لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأشادت وزارة الخارجية ببسالة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اتخاذ التدابير والإجراءات الصارمة من أجل التصدي لهذه الاعتداءات الآثمة، وجهودهم الحثيثة في اعتراض وتدمير هذه الهجمات الإرهابية، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

كانوا معنا.. المذيع "الحمود" و34 عامًا من الظهور المميز على شاشة السعودية.. تعرَّف على سيرته

كانوا معنا.. المذيع "الحمود" و34 عامًا من الظهور المميز على شاشة السعودية.. تعرَّف على سيرته

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

كانوا معنا.. المذيع "الحمود" و34 عامًا من الظهور المميز على شاشة السعودية.. تعرَّف على سيرته

كانوا معنا.. المذيع "الحمود" و34 عامًا من الظهور المميز على شاشة السعودية.. تعرَّف على سيرته