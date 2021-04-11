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إصابة المتحدث باسم الطاقة الذرية الإيرانية أثناء تفقُّد محطة نطنز النووية

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إصابة المتحدث باسم الطاقة الذرية الإيرانية أثناء تفقُّد محطة نطنز النووية إصابة المتحدث باسم الطاقة الذرية الإيرانية أثناء تفقُّد محطة نطنز النووية
الجهات المسؤولة عن التحقيق قالت إنها تدرس احتمالات عدة لمعرفة سبب الحادث

إصابة المتحدث باسم الطاقة الذرية الإيرانية أثناء تفقُّد محطة نطنز النووية

أفاد مراسل " اليوم" في إيران بأن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي تعرّض لحادث أثناء تفقُّده محطة نطنز النووية.

وتفصيلاً، ذكر المراسل أن كمالوندي سافر إلى مدينة كاشان لتفقُّد آثار حادث مجمع الشهيد أحمدي روشان للتخصيب في نطنز، وتعرَّض لحادث خلال الزيارة، أدى لإصابته في الرأس والكاحل. وحالته الصحية جيدة.

وأعلنت إيران الأحد وقوع حادث في محطة نطنز الذرية مشيرة إلى أن "التقارير التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن أسباب الحادث ليست سوى ضجة إعلامية، ولا تعتمد على أي حقائق على أرض الواقع".

وأكدت الجهات المسؤولة عن التحقيق في الحادث أن "فريق التحقيق يدرس احتمالات عدة، وسيُطلع الرأي العام على كل المعلومات المطلوبة فور تحديد سبب الحادث".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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